В Самарской области осудили двух участников ДТП, из-за которых погиб пешеход

В Самарской области суд вынес приговор бывшему водителю 1 отделения отдельного взвода ППСП Р. Караеву и местному жителю Е. Салисову, которых обвиняли на нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
23 октября 2019 г. Караев ехал на личном автомобиле. На перекрестке он не уступил дорогу машине Салисова. Караев экстренно остановился, частично перекрыв полосу. Салисов тоже экстренно затормозил. Однако из-за неисправности тормозной системы он не смог сохранить прежнюю траекторию, выехал на пешеходный переход и сбил 16-летнего парня. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
Суд приговорил Караева к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, а Салисова — к двум годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!