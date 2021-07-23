В Самарской области осудили двух участников ДТП, из-за которых погиб пешеход

В Самарской области суд вынес приговор бывшему водителю 1 отделения отдельного взвода ППСП Р. Караеву и местному жителю Е. Салисову, которых обвиняли на нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

23 октября 2019 г. Караев ехал на личном автомобиле. На перекрестке он не уступил дорогу машине Салисова. Караев экстренно остановился, частично перекрыв полосу. Салисов тоже экстренно затормозил. Однако из-за неисправности тормозной системы он не смог сохранить прежнюю траекторию, выехал на пешеходный переход и сбил 16-летнего парня. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Суд приговорил Караева к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, а Салисова — к двум годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил.