Мужчина, незаконно рыбачивший под Самарой, предстанет перед судом

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Новокуйбышевска отправила в суд уголовное дело 44-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном вылове рыбы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.