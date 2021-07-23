Пьяный самарец попал в ДТП на угнанном Land Cruiser

В Самаре местного жителя приговорили к году и девяти месяцам колонии строгого режима за угон автомобиля и ДТП, сообщает прокуратура Самарской области.

В декабре 2020 г. мужчина, за две недели до этого получивший условный срок, выпивал в гостях у знакомого. Там он без спроса взял ключи от Toyota Land Cruiser Prado и поехал кататься по улицам Самары. Во время этого подозреваемый совершил ДТП и скрылся. Позже его задержали полицейские.

Приговор суд еще не вступил в законную силу.