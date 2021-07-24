Жителя Самарской области подозревают в спаивании 13-летней подруги

В Клявлинском районе Самарской области 26-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий"). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По данным правоохранителей, в марте и апреле 2021 г. мужчина неоднократно покупал и предлагал 13-летней подруге спиртные напитки: пиво и коньяк. Девочка добровольно соглашалась и выпивала.

Сейчас полицейские устанавливают всех обстоятельства произошедшего. Подозреваемого отправили под подписку о невыезде.