В Самарской области на содержание трассы М-5 выделено более 440 млн рублей

ФКУ "Поволжуправтодор" разместил на сайте госзакупок два лота, связанных с поиском подрядчиков на содержание действующей дорожной сети. Начальная цена обоих лотов составила более 442 млн рублей.

Подрядчики должны будут устроить защитные слои на двух участках автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Самаре) в Самарской области: на участке км 0+000 — км6+000 и на участке км 885+000 — км 893+460. Суммарная протяженность ремонтируемого объекта — более 14 км.

Средства будут выделены из федерального бюджета и освоены в течение двух лет. К работам победители торгов должны приступить уже в этом году, а завершить до 31 августа 2022 года.