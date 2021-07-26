В Самарской области на содержание трассы М-5 выделено более 440 млн рублей

ФКУ "Поволжуправтодор" разместил на сайте госзакупок два лота, связанных с поиском подрядчиков на содержание действующей дорожной сети. Начальная цена обоих лотов составила более 442 млн рублей.
Подрядчики должны будут устроить защитные слои на двух участках автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Самаре) в Самарской области: на участке км 0+000 — км6+000 и на участке км 885+000 — км 893+460. Суммарная протяженность ремонтируемого объекта — более 14 км.
Средства будут выделены из федерального бюджета и освоены в течение двух лет. К работам победители торгов должны приступить уже в этом году, а завершить до 31 августа 2022 года.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.