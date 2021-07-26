В Самаре закончился суд по делу о хлопке баллона, из-за которого погиб рабочий

Вступило в силу постановление Советского райсуда Самары о прекращении за примирением сторон уголовного дела начальника производственно-заготовительного участка фирмы, принимающей металлолом. Мужчину обвиняли в нарушении требований охраны труда, которое повлекло смерть и причинение тяжких травм. Об этом сообщили в суде.
Осенью 2020 г. на территорию фирмы доставили металлическую сферу диаметром 900 мм с толщиной стенок 20 мм под давлением. Начальник участка вопреки своей должностной инструкции не проконтролировал приемку сферы. Позже рабочие по его указанию занимались сортировкой металла, и один из них начал разбирать сосуд. В итоге произошел пневматический хлопок. Один рабочий погиб, второй получил тяжкие травмы.
На предварительном слушании потерпевшие просили прекратить уголовное дело в связи с тем, что они примирились с обвиняемым и больше не имеют к нему претензий.
Постановление суда о прекращении уголовного дела вступило в силу 20 июля.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!