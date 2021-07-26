В Самаре закончился суд по делу о хлопке баллона, из-за которого погиб рабочий

Вступило в силу постановление Советского райсуда Самары о прекращении за примирением сторон уголовного дела начальника производственно-заготовительного участка фирмы, принимающей металлолом. Мужчину обвиняли в нарушении требований охраны труда, которое повлекло смерть и причинение тяжких травм. Об этом сообщили в суде.

Осенью 2020 г. на территорию фирмы доставили металлическую сферу диаметром 900 мм с толщиной стенок 20 мм под давлением. Начальник участка вопреки своей должностной инструкции не проконтролировал приемку сферы. Позже рабочие по его указанию занимались сортировкой металла, и один из них начал разбирать сосуд. В итоге произошел пневматический хлопок. Один рабочий погиб, второй получил тяжкие травмы.

На предварительном слушании потерпевшие просили прекратить уголовное дело в связи с тем, что они примирились с обвиняемым и больше не имеют к нему претензий.

Постановление суда о прекращении уголовного дела вступило в силу 20 июля.