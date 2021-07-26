Избитому тольяттинскому подростку присудили компенсацию морального ущерба

В Тольятти суд удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда за избиение подростка. Об этом сообщает прокуратура Комсомольского района.
Ранее 17-летний Ю. жестоко избил 16-летнего сына истицы. При этом родители старшего подростка не оказали помощи потерпевшему. Также ни они, ни их сын не принесли извинений.
В связи с этим мать избитого ребенка обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда. Прокуратура района поддержала исковые требования в размере 200 тыс. рублей. Суд согласился с позицией надзорного ведомства.
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!