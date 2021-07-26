Избитому тольяттинскому подростку присудили компенсацию морального ущерба

В Тольятти суд удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда за избиение подростка. Об этом сообщает прокуратура Комсомольского района.

Ранее 17-летний Ю. жестоко избил 16-летнего сына истицы. При этом родители старшего подростка не оказали помощи потерпевшему. Также ни они, ни их сын не принесли извинений.

В связи с этим мать избитого ребенка обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда. Прокуратура района поддержала исковые требования в размере 200 тыс. рублей. Суд согласился с позицией надзорного ведомства.