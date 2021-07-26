Самарский адвокат получил срок за пытку мошенничества

Вступил в силу приговор Шигонского райсуда Самарской области, вынесенный 40-летнему Михаилу Митину, которого признали виновным в покушении на мошенничество. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
По данным следствия, член палаты адвокатов Самарской области Митин имел сведения о возбужденных полицией уголовных делах по факту незаконного оборота наркотиков и требовал от подозреваемого 1 млн рублей. Эти деньги адвокат якобы собирался передать правоохранителям для переквалификации обвинения на менее тяжкое.
В октябре 2019 г. после получения 500 тыс. руб. Митина задержали. В марте 2021 г. суд Шигонского района приговорил его в полутора годам лишения свободы.
"После рассмотрения апелляционной жалобы Самарский облсуд оставил приговор без изменений и он вступил в законную силу", — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!