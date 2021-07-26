Самарский адвокат получил срок за пытку мошенничества

Вступил в силу приговор Шигонского райсуда Самарской области, вынесенный 40-летнему Михаилу Митину, которого признали виновным в покушении на мошенничество. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным следствия, член палаты адвокатов Самарской области Митин имел сведения о возбужденных полицией уголовных делах по факту незаконного оборота наркотиков и требовал от подозреваемого 1 млн рублей. Эти деньги адвокат якобы собирался передать правоохранителям для переквалификации обвинения на менее тяжкое.

В октябре 2019 г. после получения 500 тыс. руб. Митина задержали. В марте 2021 г. суд Шигонского района приговорил его в полутора годам лишения свободы.

"После рассмотрения апелляционной жалобы Самарский облсуд оставил приговор без изменений и он вступил в законную силу", — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.