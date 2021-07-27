Кибермошенники "развели" самарца, желающего купить билет на мотогонку, на 3500 рублей

29-летний самарец стал жертвой интернет-мошенников, переведя деньги за билеты на спортивное мероприятие незнакомым людям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В начале июля 2021 г. неизвестные, используя страницу в соцсети, под предлогом продажи билетов на спортивное мероприятие ввели в заблуждение 29-летнего жителя Октябрьского района, работающего специалистом в одном из АО Самары. Он увидел в соцсети объявление о продаже билетов на один из этапов популярных гонок и перевел через онлайн сервис предоплату в размере 3500 рублей на указанный мошенниками телефон.

Возбуждено уголовное дело.

"Помните! Организаторы официальных спортивных мероприятий не решают финансовые вопросы посредством личных страниц социальных сетей. Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги онлайн, с помощью сообщений в сети Интернет", — предупреждают правоохранители.