В Самаре до конца года отремонтируют еще пять вагонов метро

МП "Самарский метрополитен им. А. Росовского" объявил новый аукцион на поиск подрядчика, который выполнит капитально-восстановительный ремонт пяти вагонов метрополитена с продлением срока службы.
Начальная цена контракта составила 159 млн рублей. Отмечается, что ремонт будет выполнен на собственные средства МП. Подрядчика выберут в начале августа, а работы должны быть завершены до 30 ноября текущего года.
Все вагоны — 1987 года выпуска, имеют пробег от 2,5 до 2,7 млн км. За счет капитально-восстановительный ремонта будет обновлено их состояние и продлен срок службы минимум на 15 лет. В техническом задании обозначены требования к пневматическому, тормозному, электрическому, механическому оборудованию, а также к внутренней отделке.
Среди требований к отделке, в частности: замена окон и дверей, установка антивандальных диванов с каркасами из трудновоспламеняемого стеклопластика и т. п.
Напомним, в конце апреля МП уже разыгрывало контракт на 191 млн рублей на ремонт шести вагонов. Победителем торгов стала компания АО "Метровагонмаш" из г. Мытищи в Московской области, предложив услуги за 163,8 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы — ремонт и продление срока службы на 15 лет — до 30 ноября текущего года.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.