В Самаре до конца года отремонтируют еще пять вагонов метро

МП "Самарский метрополитен им. А. Росовского" объявил новый аукцион на поиск подрядчика, который выполнит капитально-восстановительный ремонт пяти вагонов метрополитена с продлением срока службы.

Начальная цена контракта составила 159 млн рублей. Отмечается, что ремонт будет выполнен на собственные средства МП. Подрядчика выберут в начале августа, а работы должны быть завершены до 30 ноября текущего года.

Все вагоны — 1987 года выпуска, имеют пробег от 2,5 до 2,7 млн км. За счет капитально-восстановительный ремонта будет обновлено их состояние и продлен срок службы минимум на 15 лет. В техническом задании обозначены требования к пневматическому, тормозному, электрическому, механическому оборудованию, а также к внутренней отделке.

Среди требований к отделке, в частности: замена окон и дверей, установка антивандальных диванов с каркасами из трудновоспламеняемого стеклопластика и т. п.

Напомним, в конце апреля МП уже разыгрывало контракт на 191 млн рублей на ремонт шести вагонов. Победителем торгов стала компания АО "Метровагонмаш" из г. Мытищи в Московской области, предложив услуги за 163,8 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы — ремонт и продление срока службы на 15 лет — до 30 ноября текущего года.