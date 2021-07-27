В трех районах Самары отключат горячую воду до 10 августа

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С 28 июля по 10 августа ПАО "Т Плюс" проведет гидравлические испытания 2-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций части Советского, Промышленного и Кировского районов, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.