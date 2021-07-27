В трех районах Самары отключат горячую воду до 10 августа

С 28 июля по 10 августа ПАО "Т Плюс" проведет гидравлические испытания 2-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций части Советского, Промышленного и Кировского районов, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Горячая вода будет отключена в границах улиц: ул. Советской Армии — пр-д 9 Мая — ул. Гагарина — ул. Запорожская — ул. А.Овсеенко — ул. 22 Партсъезда — ул. Нагорная — ул. Ставропольская — ул. К.Маркса — ул. Алма-Атинская — ул. Товарная — ул. Физкультурная — ул. Земеца — ул. Береговая — пр. Кирова — Заводское шоссе.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.
Энергетики призвали самарцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и сообщать обо всех обнаруженных дефектах или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах диспетчерам ПТС на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.
Гидравлические испытания являются обязательным способом проверки теплотрасс в межотопительный период и призваны выявлять участки коммуникаций, нуждающиеся в первоочередном ремонте. В период испытаний трубопроводы проверяются повышенным давлением теплоносителя, а потому энергетики напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов — тепловых сетей надземной прокладки и теплокамер.