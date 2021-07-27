Мужчина, судившийся с АвтоВАЗом из-за дефектов машины, может попасть под уголовное дело

В Тольятти мужчина, пытавшийся взыскать с АвтоВАЗа компенсацию за дефекты автомобиля, может попасть под уголовное преследование, следует из решения Самарского областного суда.

Владимир Ш. в конце 2019 г. обратился в Центральный районный суд Тольятти с иском к АвтоВАЗу, в котором просил забрать у него якобы дефектный автомобиль Lada Vesta 2016 года выпуска и выплатить компенсацию.

Согласно заключению эксперта в автомобиле были выявлены неисправности подушек штанги стабилизатора, стойки штанги стабилизатора, рулевого механизма, блок-фар, а также истирание лакокрасочного покрытия на капоте, крышке багажника и под наружными ручками всех дверей, а также под обивками всех дверей. Механические дефекты проявлялись неоднократно после их устранения.

В итоге районный суд обязал автозавод выплатить Владимиру стоимость авто на момент покупки - 590 тыс. руб., разницу в стоимости на момент покупки и на момент вынесения решения - 74 тыс. руб., моральный вред - 15 тыс. руб., а также штраф - 15 тыс. рублей.

АвтоВАЗ обжаловал это решение в областной суд. По делу была проведена новая экспертиза, пришедшая к выводам о действиях с целью имитации дефектов.

В частности, истирание лакокрасочного покрытия на внутренних поверхностях дверей от контакта с обивкой, по мнению эксперта, произошло из-за того, что наклеенный на кромки материал был специально сдвинут.

В наконечнике рулевого механизма эксперт нашел следы термического воздействия на полимерную втулку "вследствие вращения детали шарнира тяги".

Областной суд, руководствуясь этим заключением, отменил решение первой инстанции, отказав Владимиру Ш. в удовлетворении иска. Помимо этого судебная коллегия усмотрела в действиях истца "или иных лиц в его интересах" признаки мошенничества, о чем сообщила в органы предварительного следствия.