Мужчина, судившийся с АвтоВАЗом из-за дефектов машины, может попасть под уголовное дело

В Тольятти мужчина, пытавшийся взыскать с АвтоВАЗа компенсацию за дефекты автомобиля, может попасть под уголовное преследование, следует из решения Самарского областного суда.
Владимир Ш. в конце 2019 г. обратился в Центральный районный суд Тольятти с иском к АвтоВАЗу, в котором просил забрать у него якобы дефектный автомобиль Lada Vesta 2016 года выпуска и выплатить компенсацию.
Согласно заключению эксперта в автомобиле были выявлены неисправности подушек штанги стабилизатора, стойки штанги стабилизатора, рулевого механизма, блок-фар, а также истирание лакокрасочного покрытия на капоте, крышке багажника и под наружными ручками всех дверей, а также под обивками всех дверей. Механические дефекты проявлялись неоднократно после их устранения.
В итоге районный суд обязал автозавод выплатить Владимиру стоимость авто на момент покупки - 590 тыс. руб., разницу в стоимости на момент покупки и на момент вынесения решения - 74 тыс. руб., моральный вред - 15 тыс. руб., а также штраф - 15 тыс. рублей.
АвтоВАЗ обжаловал это решение в областной суд. По делу была проведена новая экспертиза, пришедшая к выводам о действиях с целью имитации дефектов.
В частности, истирание лакокрасочного покрытия на внутренних поверхностях дверей от контакта с обивкой, по мнению эксперта, произошло из-за того, что наклеенный на кромки материал был специально сдвинут.
В наконечнике рулевого механизма эксперт нашел следы термического воздействия на полимерную втулку "вследствие вращения детали шарнира тяги".
Областной суд, руководствуясь этим заключением, отменил решение первой инстанции, отказав Владимиру Ш. в удовлетворении иска. Помимо этого судебная коллегия усмотрела в действиях истца "или иных лиц в его интересах" признаки мошенничества, о чем сообщила в органы предварительного следствия.
Последние комментарии
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!