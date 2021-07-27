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Армия Общество

"БАРС" начинает действовать в Самарской области

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2021 года в России активно развивается проект "БАРС" — Боевой Армейский Резерв Специальный. В Самарской области подключились к данному проекту и приглашают на отбор кандидатов в состав мобилизационного резерва граждан, пребывающих в запасе, с сохранением постоянного места работы и заработной платы.

Указ о создании мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил РФ Владимир Путин подписал в феврале 2015 года.

Кандидатам в состав резерва, заключившим контракт, гарантируется дополнительное финансовое стимулирование, упрощенное поступление в высшие учебные заведения Министерства Обороны России, получение навыков вождения боевой техники, стрельбы из всех видов вооружения, квалифицированное медицинское обслуживание, обязательное государственное страхование и многое другое.
Солдаты и офицеры, состоящие в резерве, должны будут каждый месяц посещать специальные занятия и ежегодно проходить военные сборы.

Выплаты за пребывание на тренировочных занятиях в резерве за трое суток варьируются: у солдат и сержантов до 5 тыс. рублей, у офицеров до 10 тыс. рублей. А за участие в военных сборах суммы значительно вырастают. За месяц выплаты могут достигать: у солдат и сержантов до 25 тыс. рублей, у офицеров до 75 тыс. рублей.

Резервисты будут призываться для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах, Внутренних войсках МВД, в органах госохраны, органах Федеральной службы безопасности.

Для того, чтобы стать резервистом, надо обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подать заявление о приеме на службу в резерве. Затем выполнить тесты на профессиональную пригодность, пройти медицинскую комиссию и сдать нормативы по физической подготовке. После чего военный комиссариат выдает предписание, с которым надо прибыть в воинскую часть и заключить контракт.

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