Самарские полицейские объяснили, как отличить поддельный сертификат о вакцинации

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области рассказали, как распознать "липовый" сертификат о вакцинации.

"Проще всего выявить подделку через портал госуслуг: QR-код, изображенный на таком сертификате, можно сканировать с помощью приложения "Госуслуги СТОП коронавирус", — отмечается в сообщении.

При этом в правоохранительных органах заверили, что персональные данные не разглашаются, а приложение показывает только первые буквы инициалов, дату рождения и несколько цифр номера паспорта. Этой информации достаточно, чтобы понять, действительно ли человек вакцинировался или заплатил мошеннику за юридически недействительный лист бумаги.

Правоохранители призывают граждан сообщать о фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части регионального ГУ МВД: 8 (846) 278 22 22 или 112, а также по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов которых можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе "Контакты".