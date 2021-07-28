В Самаре на ул. Красных Коммунаров зверски убили девушку

В Самаре неизвестный надругался над телом 23-летней девушки. Вечером 23 июля ее обнаружили мертвой в собственной квартире на ул. Красных Коммунаров, пишет "Комсомольская правда".

Со ссылкой на осведомленный источник издание сообщает, что на теле погибшей имелись признаки насильственной смерти: рассечения на голове, гематомы на туловище. "Из нее достали швабру и бутылку", — цитирует "КП" слова источника.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 45-летнего отца погибшей. Отмечается, что у него были прохладные отношения с дочерью, а накануне они серьезно поссорились, в итоге отец нанес девушке смертельные раны.

Задержанный проживает по другому адресу, трудится разнорабочим на одном из местных предприятий. Ранее он уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести другому человеку. Сейчас все может закончиться более серьезным наказанием.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.