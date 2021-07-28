У судимого за изнасилование самарца дома нашли огнестрельное оружие

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В ходе операции "Оружие", проходившей на территории региона три дня, сотрудники правоохранительных органов нашли в Самаре, в одной из квартир охотничье ружье с признаками изменения — обрез, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.