Самолет Москва-Самара после вылета экстренно вернулся в Шереметьево

Пассажирский Boeing 737, вылетевший в Самару из Москвы, вернулся в аэропорт из-за предположительной течи топлива из двигателя. Об сообщает ТАСС со ссылкой источник в авиационных кругах.

Собеседник агентства отметил, что посадка прошла благополучно.

Самолет вылетел из Шереметьево по графику — в 06:25 мск. Спустя примерно 40 минут он вернулся в аэропорт вылета. Причина случившегося устанавливается.