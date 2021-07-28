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Жителей Самары просят помочь материалами для творчества мастерской для детей с ДЦП

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В АНО "Комплексный образовательный центр для детей с ДЦП "Выше радуги" г.о Самара" реализуют проект "Второе дыхание". Так называется мастерская, куратором которой является Вячеслав Квитко.

Под его руководством ребята создают творческие изделия, которые вырезают из дерева, а для придания им старинного шика, используют детали давно отживших предметов прошлого века.

Здесь из винтажных винтиков, шпунтов и других мелочей создают новые арт-изделия. При этом у организаторов проекта возникают сложности в поиске материалов для творчества. Поэтому, если у вас в кладовке залежались старые часы, механизмы, детали швейных машин, дверные ручки, ключи и прочие симпатичные вещицы, которые давно морально устарели и валяются без дела, вы можете их передать в центр.

Обращайтесь по адресу ул. 22 Партсъезда, 40а в экоцентр "Вторсырье на благотворительность". Для нужд мастерской там установлена коробка с надписью "Второе дыхание" для сбора ненужных вам, но необходимых для творчества детей предметов.

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