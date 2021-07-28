На чемпионате Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту определились победители в акробатике

Во вторник, 27 июля, на аэродроме Кряж самарского филиала ЦСКА в рамках чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту спортсмены завершили соревнование в индивидуальной акробатике.
По итогам пяти туров в индивидуальной акробатике среди женщин на чемпионате Вооруженных Сил РФ в Самаре обладательницами "серебра" и "бронзы" стали представительницы Центрального спортивного клуба Армии — Ксения Фоминых и Евгения Фурман соответственно. Победу в этом упражнении одержала Ольга Мастафанова.
В аналогичном зачете среди мужчин все первые три позиции остались за спортсменами ЦСКА. Выиграл соревнования в личном зачете акробатики победитель и многократный призер чемпионатов мира FAI, призер Кубков Европы по точности приземления, многократный победитель и призер чемпионатов России, а также чемпионатов Вооруженных Сил Российской Федерации по точности приземления и по индивидуальной акробатике, рекордсмен России по точности приземления прапорщик ВС РФ Михаил Мельников.
Второй результат показал бронзовый призер Всемирных военных игр, победитель Кубка Европы по точности приземления, победитель регионального чемпионата CISM и Кубка Адриатики, чемпион России по индивидуальной акробатике прапорщик ВС РФ Константин Котов.
На третьей позиции чемпионат ВС РФ завершил многократный чемпион мира по парашютному спорту, двукратный чемпион мира по пара-ски (парашютно-горнолыжное двоеборье), рекордсмен мира и Европы, бронзовый призер Всемирных военных игр, многократный абсолютный чемпион и рекордсмен России прапорщик Дмитрий Ярый.
В групповой акробатике команды успели полностью завершить четыре тура, впереди спортсменам предстоит еще выполнить столько же прыжков.
Среди мужских команд в лидерах идут представители сборной Вооруженных Сил Российской Федерации, на их счету 89 исполненных фигур. На второй позиции пока расположились военнослужащие Воздушно-десантных войск — 62 фигуры. Замыкают тройку лидеров спортсмены Центрального военного округа.
В соревновании женских команд первое место занимают парашютистки Центрального спортивного клуба Армии. За 4 тура соревнований спортсменки показали в воздухе 91 фигуру. На второй строчке пока идут представительницы ВДВ — 65 фигур. Третье место занимают военнослужащие Западного военного округа.
"На чемпионате Вооруженных Сил РФ соревнуются десантники, спасатели ВВС и другие специалисты тех родов деятельности, связанных непосредственно с парашютными прыжками, — уточнил пресс-центру ЦСКА начальник команды — старший тренер спортивной команды ЦСКА по парашютному спорту подполковник Александр Иванов. — Каждый защищают честь своего рода войск либо округа. По итогам турнира мы поймем, где лучше идет подготовка, потому что это профессионально значимый вид спорта, он связан с профессиональной деятельностью военнослужащих".
Всего в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту в Самаре примут участие 125 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе 7 команд — ЦСКА, ВДВ, ВКС, ЗВО, ЮВО, ВВО, ЦВО, ДОСААФ.В их числе награды в своих зачетах разыграют около 60 парашютисток.
Победители и призеры во всех зачетах чемпионата Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту будут определены 30 июля.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
Отличное решение!