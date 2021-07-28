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Спорт

На чемпионате Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту определились победители в акробатике

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 июля, на аэродроме Кряж самарского филиала ЦСКА в рамках чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту спортсмены завершили соревнование в индивидуальной акробатике.

По итогам пяти туров в индивидуальной акробатике среди женщин на чемпионате Вооруженных Сил РФ в Самаре обладательницами "серебра" и "бронзы" стали представительницы Центрального спортивного клуба Армии — Ксения Фоминых и Евгения Фурман соответственно. Победу в этом упражнении одержала Ольга Мастафанова.

В аналогичном зачете среди мужчин все первые три позиции остались за спортсменами ЦСКА. Выиграл соревнования в личном зачете акробатики победитель и многократный призер чемпионатов мира FAI, призер Кубков Европы по точности приземления, многократный победитель и призер чемпионатов России, а также чемпионатов Вооруженных Сил Российской Федерации по точности приземления и по индивидуальной акробатике, рекордсмен России по точности приземления прапорщик ВС РФ Михаил Мельников.

Второй результат показал бронзовый призер Всемирных военных игр, победитель Кубка Европы по точности приземления, победитель регионального чемпионата CISM и Кубка Адриатики, чемпион России по индивидуальной акробатике прапорщик ВС РФ Константин Котов.

На третьей позиции чемпионат ВС РФ завершил многократный чемпион мира по парашютному спорту, двукратный чемпион мира по пара-ски (парашютно-горнолыжное двоеборье), рекордсмен мира и Европы, бронзовый призер Всемирных военных игр, многократный абсолютный чемпион и рекордсмен России прапорщик Дмитрий Ярый.

В групповой акробатике команды успели полностью завершить четыре тура, впереди спортсменам предстоит еще выполнить столько же прыжков.

Среди мужских команд в лидерах идут представители сборной Вооруженных Сил Российской Федерации, на их счету 89 исполненных фигур. На второй позиции пока расположились военнослужащие Воздушно-десантных войск — 62 фигуры. Замыкают тройку лидеров спортсмены Центрального военного округа.

В соревновании женских команд первое место занимают парашютистки Центрального спортивного клуба Армии. За 4 тура соревнований спортсменки показали в воздухе 91 фигуру.  На второй строчке пока идут представительницы ВДВ — 65 фигур. Третье место занимают военнослужащие Западного военного округа.

"На чемпионате Вооруженных Сил РФ соревнуются десантники, спасатели ВВС и другие специалисты тех родов деятельности, связанных непосредственно с парашютными прыжками, — уточнил пресс-центру ЦСКА начальник команды — старший тренер спортивной команды ЦСКА по парашютному спорту подполковник Александр Иванов. — Каждый защищают честь своего рода войск либо округа. По итогам турнира мы поймем, где лучше идет подготовка, потому что это профессионально значимый вид спорта, он связан с профессиональной деятельностью военнослужащих".

Всего в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту в Самаре примут участие 125 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе 7 команд — ЦСКА, ВДВ, ВКС, ЗВО, ЮВО, ВВО, ЦВО, ДОСААФ.В их числе награды в своих зачетах разыграют около 60 парашютисток.

Победители и призеры во всех зачетах чемпионата Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту будут определены 30 июля.

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