Сотрудницу ФНС из Самары подозревают в посредничестве во взяточничестве

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении замначальника отдела учета и работы с налогоплательщиками одного из территориальных подразделений регионального УФНС. Ее подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.