Двое самарцев получили условные сроки за организацию азартных игр

В Самаре суд вынес приговор Д. Грекову и А. Нарожному, которых признали виновными в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В июле 2020 г. Греков предложил знакомому Нарожному поучаствовать в проведении азартных игр в нежилом помещении на ул. Победы. В итоге Греков занимался организацией, а Нарожный был "администратором" нелегального заведения.

Суд назначил Грекову год лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, Нарожного приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.