"Вас беспокоит следователь": мошенники "разводят" самарцев по новой схеме

Жительница Самарской области Ксения Б. рассказала порталу "Волга Ньюс" как ее пытались "развести" на деньги телефонные мошенники, использовавшие нестандартную схему.

Женщине на сотовый телефон позвонили с неизвестного московского номера. Мужчина назвал свои ФИО и сообщил, что он следователь из Следственного комитета Москвы.

"Этот "следователь" спросил, знаю ли я такого-то человека такого-то года рождения, — рассказывала женщина. — Дескать, этот гражданин имеет на руках подписанную мною доверенность на его имя, которая дает ему право распоряжаться всеми моими денежными счетами. Якобы тот пытался в московском отделении банка снять мои деньги, но ему не удалось, так как ему попалась бдительная сотрудница, потребовавшая назвать кодовое слово, которое он не смог сообщить".

"Жертва", наслышанная о мошенниках, ожидала предложения скорее бежать в банк снимать деньги и перекладывать их на счет через какой-нибудь терминал.

"Но нет. В моем случае этого не произошло. Мне сообщили, что ведется следствие, которое раскручивает преступную паутину, что создана оперативная группа, в которой участвуют представители полиции и Центробанка. Было сказано, что меня на днях вызовут в местное отделение полиции, чтобы все оформить как следует, назвал номер уголовного дела. Но поскольку время не терпит, нужно скорее выяснить, откуда могла произойти утечка моих персональных данных, пока этот прохиндей не натворил дел. Я напряглась, потому что мне известно о случаях, когда злоумышленники, используя поддельные документы или добытые сканы действующих паспортов, совершали денежные операции в банках", - делится Ксения.

"Следователь" заявил, что информацию преступникам, скорее всего, "слил" кто-то из работников банка, и нужно выяснить, кто именно. С этого момента на связи по телефону были поочередно он и якобы представительница Центробанка. Эти люди выясняли подробности, в каких банках и когда она контактировала с сотрудниками, по каким адресам находятся эти отделения, узнавали даты заключения договоров, фамилии и должности сотрудников, которые подписывали бумаги.

Общая продолжительность разговоров составила более трех часов. Телефонная связь периодически прерывалась, и они перезванивали, но уже с нового номера, который отличался одной-двумя последними цифрами.

"На протяжении всего этого времени ни слова не было сказано про то, чтобы я закрывала свои счета и куда-то переводила деньги. Было создано полнейшее впечатление, будто ведется расследование и от меня нужно как можно больше подробностей, чтобы найти виновных. Только потом, когда я уже была буквально вымотана и погружена в эти переживания, мне было сказано, что мои деньги нужно срочно снять и переложить на единый счет, подконтрольный Центробанку", - продолжает Ксения.

Женщина поехала в банк, так как думала, что предлагается открыть счет на ее имя в другой финансовой организации. Однако, ей было предложено поместить деньги на "безопасный" счет "на деревню дедушке" через терминал.

2Вот тогда-то я очнулась. Проанализировав, что это вообще такое было, я поняла, что находилась под каким-то воздействием. Позвонив в Центробанк, я выяснила, что никаких совместных операций с полицией они никогда не ведут и что мне звонили мошенники", - говорит она.

Ксения рассказала также, что в самом начале "следователь" попросил записать телефон дежурной части, по которому сотрудники переключат на него, а также предложил зафиксировать телефонный номер какого-то отдела Центробанка, чтобы держать связь с его коллегой по оперативной группе. По набору цифр это стационарные московские номера, при звонках на которые создается впечатление, что звонишь в реальную контору или колл-центр.

Женщина оставила информацию о попытке мошенничества на сайте МВД. С ней уже на следующий день связались. Сначала к ней пришел участковый, чтобы записать показания. Но предупредил, что вряд ли кто-то будет это дело раскручивать. Потом ее пригласили в полицейский участок по месту жительства, где сотрудник кратко записал информацию с ее слов, изучил входящие звонки на телефоне. Он, как и его вышеназванный коллега, "обрадовал", что дело вряд ли заведут, так как никто не пострадал.

"Я предлагала им сканы звонков, где зафиксированы все входящие номера, хотела скинуть диктофонную запись разговора и мною написанное заявление, где все описано подробно. Но участковый отказался это принять. Я говорила, что мне продолжают названивать и при желании этих злоумышленников можно отследить. Ведь от действий мошенников могут пострадать другие люди. Но увы. У меня сложилось впечатление, что правоохранители, с которыми мне довелось пообщаться, не будут заниматься расследованием. При этом они не поскупились потратить бюджетные деньги на почтовые отправления для меня, в которых были абсолютные формальности. Например, в одном письме меня известили в том, что они по одному и тому же вопросу отреагировали дважды, а в другом обрадовали, что на меня не будут возбуждать уголовное дело за клевету и дачу ложных показаний", — сообщила Ксения.