Жительница Тольятти при покупке билетов в Адлер попалась на крючок мошенников

43-летняя жительница Тольятти стала жертвой интернет-аферистов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На одном из сайтов дама нашла объявление о продаже авиабилетов Самара-Адлер, указала реквизиты своей банковской карты для покупки по выгодной цене. С ее счета было списано 29 тыс. рублей, но покупка билетов так и не состоялась.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.