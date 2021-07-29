Тольяттинца оштрафовали за попытку подкупить полицейского

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю Р. Котиеву, которого обвиняли в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В январе 2020 г. мужчина передал полицейскому 30 тыс. руб., чтобы тот не проводил проверку из-за перевозки древесины без необходимых документов. Также Котиев вернуть изъятый транспорт. Кроме того, взяткодатель рассчитывал избежать административной ответственности за предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Суд назначил Котиеву штраф 100 тыс. рублей.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!