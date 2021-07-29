Тольяттинца оштрафовали за попытку подкупить полицейского

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В Тольятти суд вынес приговор местному жителю Р. Котиеву, которого обвиняли в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.