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Здравоохранение Общество

Самарская область вошла в топ-5 регионов РФ по ограничениям из-за COVID-19

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило топ-10 регионов по ограничениям, введенным в период с 22 по 28 июля из-за коронавируса. Самарская область расположилась на четвертой строчке, уступив Москве, ЯНАО и Тюменской области.

Места с 5 по 10 распределили между собой ХМАО, Башкортостан, Ростовская область, Краснодарский и Пермский края, а также Омская область.

Напомним, с 20 июля в Самарской области ужесточили ограничения по коронавирусу. В частности, была запрещена деятельность танцплощадок и фан-зон, проведение корпоративов. На фуд-кортах теперь можно заказать еду только на вынос.

Также ранее было подписано постановление Главного санитарного врача региона, в соответствии с которым вводится обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий работников (сотрудников сектора услуг: общепита, такси, магазинов образовательной сферы и других предприятий, работающих при непосредственном контакте с населением).

По состоянию на 28 июля регион поставил очередной антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки: 370 человек. Предыдущий "рекорд" был установлен накануне, 27 числа, — 337 заболевших.

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Последние комментарии

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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((((

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:18 Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

Очередная реклама вакцинации ((((

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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.

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