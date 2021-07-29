Самарская область вошла в топ-5 регионов РФ по ограничениям из-за COVID-19

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило топ-10 регионов по ограничениям, введенным в период с 22 по 28 июля из-за коронавируса. Самарская область расположилась на четвертой строчке, уступив Москве, ЯНАО и Тюменской области.

Места с 5 по 10 распределили между собой ХМАО, Башкортостан, Ростовская область, Краснодарский и Пермский края, а также Омская область.

Напомним, с 20 июля в Самарской области ужесточили ограничения по коронавирусу. В частности, была запрещена деятельность танцплощадок и фан-зон, проведение корпоративов. На фуд-кортах теперь можно заказать еду только на вынос.

Также ранее было подписано постановление Главного санитарного врача региона, в соответствии с которым вводится обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий работников (сотрудников сектора услуг: общепита, такси, магазинов образовательной сферы и других предприятий, работающих при непосредственном контакте с населением).

По состоянию на 28 июля регион поставил очередной антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки: 370 человек. Предыдущий "рекорд" был установлен накануне, 27 числа, — 337 заболевших.