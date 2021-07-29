Администрацию Самары обязали оборудовать дорожными знаками пешеходный переход на бульваре Финютина

Прокурор Самары через суд требует от городской администрации оборудовать дорожными знаками пешеходный переход на бульваре им. Финютина. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что еще в марте знаков около пешеходного перехода не было, хотя к тому времени Госавтоинспекция уже оштрафовала администрацию города за это и предписала устранить нарушение.

В связи с этим прокуратура направила иск в Ленинский районный суд Самары. Суд согласился с необходимостью установки дублирующих дорожных знаков над проезжей частью.