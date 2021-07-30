Тольяттинец, матерившийся в суде, получил штраф

Судебные приставы привлекли к ответственности жителя Тольятти, который, находясь в суде, нецензурно выражался в адрес должностных лиц, сообщает пресс-служба самарского управления ФССП.

Мужчина громко выражал свое недовольство, находясь в здании мировых судей Комсомольского района. На требование судебного пристава прекратить вести себя вызывающе, гражданин не реагировал, продолжая использовать ненормативную лексику.

В отношении нарушителя общественного порядкао составили протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ "Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов". Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа.