Самарский филиал Россельхозбанка отстоял свои интересы в судебном деле с ООО "Юбилейный"

27 июля 2021 года Промышленный районный суд города Самары завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Юбилейный" Олега Кутенкова. Предпринимателю предъявлены обвинения в мошенничестве (ч.4 ст. 159.1 УК РФ), отмывании денег (п. 6 ч.2 ст. 174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений Кутенкову О.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело было возбуждено по инициативе Самарского филиала Россельхозбанка.
За время кредитования в Россельхозбанке господин Кутенков О.А. получил на ООО "Юбилейный" кредитов на общую сумму 1,073 млрд рублей, часть из которых в последствии им были выведены на аффилированные организации. В 2014 году в отношении ООО "Юбилейный" была введена процедура наблюдения, в мае 2015 года предприятие признано банкротом и открыто конкурсное производство. В рамках дела о банкротстве ООО "Юбилейный" были выявлены признаки преднамеренного банкротства. В настоящее время в Арбитражном суде рассматриваются заявления банка о признании действий конкурсных управляющих незаконными, а также о взыскании с них убытков.
Общая сумма требований кредиторов ООО "Юбилейный" составляет более 850 млн рублей. Требования Россельхозбанка включены в реестр требований кредиторов ООО "Юбилейный" и составляют более чем 150 млн рублей. Арбитражный суд также признал наличие оснований для привлечения Кутенкова О.А. к субсидиарной ответственности.
"Суд в полном объеме учел предоставленные доказательства по делу и принял законное и обоснованное решение, в соответствии с которым вынесен приговор. При ненадлежащем исполнении или преднамеренном неисполнении обязательств по кредитным договорам Россельхозбанк и в дальнейшем намерен отстаивать свои интересы всеми законными способами, в том числе привлечением лиц к субсидиарной ответственности. Кредитные денежные средства в полном объеме должны быть возвращены в пользу банка", — пояснил Раиль Багдалов, директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка.
Последние комментарии
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!