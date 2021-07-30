Самарских миротворцев перебрасывают к границе Афганистана

Подразделения миротворческого соединения и бригады спецназначения Центрального военного округа приступили к перегруппировке войск на полигон "Термез" для участия в совместных учениях Узбекистана и России. Учения пройдут в Сурхандарьинской области Узбекистана, передает пресс-служба ЦВО. Сурхандарьинская область граничит с Афганистаном, Туркменистаном и Таджикистаном.
Отмечается также, что самарских миротворцев, а также оружие и вещи погрузили в аэропорту "Курумоч" в самолет Ил-76. Предполагается, что учения пройдут с 30 июля по 10 августа, в них примут участие более 1500 военных из России и Узбекистана, будет задействовано более 200 единиц военной техники, включая авиационную. Основу российского контингента составят миротворцы и бригады спецназначения ЦВР.
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