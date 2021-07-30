Самарских миротворцев перебрасывают к границе Афганистана

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Подразделения миротворческого соединения и бригады спецназначения Центрального военного округа приступили к перегруппировке войск на полигон "Термез" для участия в совместных учениях Узбекистана и России. Учения пройдут в Сурхандарьинской области Узбекистана, передает пресс-служба ЦВО. Сурхандарьинская область граничит с Афганистаном, Туркменистаном и Таджикистаном.