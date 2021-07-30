В Самарской области найдены и уничтожены 23 авиабомбы

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В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на территории Хворостянского района обнаружены предметы, похожие на авиационные боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области