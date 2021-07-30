В Самаре проверили качество питьевой воды

Питьевая вода в Самаре, которая добывается из Волги и очищается на насосно-фильтровальных станциях "РКС-Самара", соответствует всем нормативам.

Лето 2021 года было и продолжает оставаться одним из самых жарких за последние годы. Жители города наблюдают сильное "цветение воды" в водоемах Самары, и у них возникает резонный вопрос о том, как сложившиеся обстоятельства влияют на качество питьевой воды в городских сетях.

В "РКС-Самара" за состоянием воды следит специальное подразделение — "Испытательный центр контроля качества питьевой и природной воды", имеющее подтверждение компетенции "Росаккредитации". Специалисты ежедневно отбирают пробы воды в Волге, в процессе подготовки, перед подачей в сеть и в самой сети, анализируют более 50 показателей. Ежегодно выполняется более 90 тысяч анализов воды перед подачей в водопроводные сети и более 70 тысяч анализов в распределительной сети города. По лабораторным данным, каких-либо значительных изменений в составе воды сейчас нет.

Однако массовое развитие сине-зеленых водорослей в дальнейшем может оказать серьезное влияние. При разложении остатков этих водных растений из придонных слоев почвы и торфянников в воду могут поступать соединения железа, соли марганца, гуминовые кислоты, которые придают воде желтую или желтовато-бурую окраску, повышая показатель "цветность". Подобная ситуация наблюдалась в Волге зимой 2019–2020 года, летом и осенью 2013. При определенных природных условиях это может повториться.

Обращаем внимание, что в настоящее время питьевая вода, которая подается в городские водопроводные сети специалистами "РКС-Самара", полностью соответствует всем нормам. Информацию о качестве воды всегда можно посмотреть на сайте samcomsys.ru/connecting.