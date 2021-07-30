В Самаре проверили качество питьевой воды

Питьевая вода в Самаре, которая добывается из Волги и очищается на насосно-фильтровальных станциях "РКС-Самара", соответствует всем нормативам.
Лето 2021 года было и продолжает оставаться одним из самых жарких за последние годы. Жители города наблюдают сильное "цветение воды" в водоемах Самары, и у них возникает резонный вопрос о том, как сложившиеся обстоятельства влияют на качество питьевой воды в городских сетях.
В "РКС-Самара" за состоянием воды следит специальное подразделение — "Испытательный центр контроля качества питьевой и природной воды", имеющее подтверждение компетенции "Росаккредитации". Специалисты ежедневно отбирают пробы воды в Волге, в процессе подготовки, перед подачей в сеть и в самой сети, анализируют более 50 показателей. Ежегодно выполняется более 90 тысяч анализов воды перед подачей в водопроводные сети и более 70 тысяч анализов в распределительной сети города. По лабораторным данным, каких-либо значительных изменений в составе воды сейчас нет.
Однако массовое развитие сине-зеленых водорослей в дальнейшем может оказать серьезное влияние. При разложении остатков этих водных растений из придонных слоев почвы и торфянников в воду могут поступать соединения железа, соли марганца, гуминовые кислоты, которые придают воде желтую или желтовато-бурую окраску, повышая показатель "цветность". Подобная ситуация наблюдалась в Волге зимой 2019–2020 года, летом и осенью 2013. При определенных природных условиях это может повториться.
Обращаем внимание, что в настоящее время питьевая вода, которая подается в городские водопроводные сети специалистами "РКС-Самара", полностью соответствует всем нормам. Информацию о качестве воды всегда можно посмотреть на сайте samcomsys.ru/connecting.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.