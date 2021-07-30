Содержанием сетей освещения в Самаре займется "Самарагорсвет"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы по содержанию сетей наружного освещения в Самаре. Начальная цена контракта составила 999,4 млн рублей.