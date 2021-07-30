За полгода прокуратура инициировала 38 уголовных дел по нарушениям в сфере ЖКХ

В Самарской области за первое полугодие по инициативе прокуратуры возбуждено 38 уголовных дел по нарушениям законодательства в сфере ЖКХ. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров.

За тот же период прошлого года было возбуждено лишь 18 дел.

За шесть месяцев 2021 г. прокуратурой области выявлено 8165 нарушений закона в сфере ЖКХ (за то же период 2020 г. - 7234). В целях устранения нарушений было принесено 113 протестов, направлено 211 заявлений в суды, внесено 2105 представлений. По результатам рассмотрения протестов и представлений прокуратуры 1530 лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, 529 - к административной ответственности, еще 289 получили предостережения о недопустимости нарушения закона.