Прокуратура: долги управляющих компаний перед поставщиками превысили 2 млрд рублей

В Самарской области по состоянию на 1 июля задолженность управляющих организаций в сфере ЖКХ за поставленные ресурсы составляет 2,05 млрд руб., что на 200 млн руб. больше по сравнению с первым полугодием 2020 года. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров.
В частности, долги перед поставщиками газа составляют 688,62 млн руб., электроэнергии — 668,89 млн руб., теплоэнергии — 698,4 млн рублей.
Основными причинами образования задолженности в прокуратуре называют высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, ограничение роста тарифов УК.
Кроме того, надзорное ведомство с начала 2020 г. инициировало возбуждение 24 уголовных дел по фактам хищения денежных средств, предназначенных для оплаты ресурсоснабжающим предприятиям за оказанные услуги.
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Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.