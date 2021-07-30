Прокуратура: долги управляющих компаний перед поставщиками превысили 2 млрд рублей

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В Самарской области по состоянию на 1 июля задолженность управляющих организаций в сфере ЖКХ за поставленные ресурсы составляет 2,05 млрд руб., что на 200 млн руб. больше по сравнению с первым полугодием 2020 года. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров.