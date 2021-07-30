На этой неделе Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" завершает прием заявок на участие в акции "Лучшие УК и ТСЖ". На сегодняшний день уже свыше 40 управляющих компаний и товариществ собственников жилья направили документы в конкурсную комиссию и претендуют на главные призы — сертификаты на приобретение материалов и техники для обслуживания придомовых территорий.

Напомним, акция "Лучшие УК и ТСЖ" в Самарской области проходит третий год подряд. Ее участниками могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс". Комиссия экспертов энергокомпании будет оценивать УК и ТСЖ по целому ряду критериев: своевременная оплата поставки теплоресурсов, наличие исправно работающих общедомовых приборов учета, а также индивидуальных счетчиков ГВС в квартирах жильцов.

Заявки на конкурсную комиссию можно отправить до 31 июля 2021 года (включительно) по электронному адресу samara@esplus.ru. В заявке требуется указать наименование управляющей организации, номер счета, контактное лицо, адрес электронной почты и телефон для связи.

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" планирует озвучить шорт-лист лидеров конкурса до 20 сентября, а к концу ноября будут определены победители 2021 года.