Супругов из Самарской области осудили за оборот немаркированного алкоголя

В Самарской области суд вынес приговор двум жителям Похвистневского района, которых обвиняли в приобретении, хранении и перевозке немаркированного алкоголя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Осенью 2020 г. в районе деревни Старый Аманак инспектор ДПС остановил Toyota RAV4, в котором было 19 пятилитровых пластиковых бутылок с прозрачной жидкостью. Никаких сопроводительных документов у водителя не было.

После проверки полицейские предположили, что задержанный и его супруга причастны к незаконному обороту немаркированного алкоголя. В доме, гараже и других постройках во дворе супругов изъяли не менее 1534 бутылок и банок, а всего не менее 1039,40 л не маркированной акцизными и федеральными специальными марками алкогольной продукции. Общая стоимость спиртосодержащей жидкости составляла около 116 тыс. рублей. Продукция была оклеена поддельными федеральными марками с общими на всю партию идентификационными номерами.

В результате суд назначил мужчине штраф 2,1 млн руб., а его жене — три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.