Супругов из Самарской области осудили за оборот немаркированного алкоголя

В Самарской области суд вынес приговор двум жителям Похвистневского района, которых обвиняли в приобретении, хранении и перевозке немаркированного алкоголя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Осенью 2020 г. в районе деревни Старый Аманак инспектор ДПС остановил Toyota RAV4, в котором было 19 пятилитровых пластиковых бутылок с прозрачной жидкостью. Никаких сопроводительных документов у водителя не было.
После проверки полицейские предположили, что задержанный и его супруга причастны к незаконному обороту немаркированного алкоголя. В доме, гараже и других постройках во дворе супругов изъяли не менее 1534 бутылок и банок, а всего не менее 1039,40 л не маркированной акцизными и федеральными специальными марками алкогольной продукции. Общая стоимость спиртосодержащей жидкости составляла около 116 тыс. рублей. Продукция была оклеена поддельными федеральными марками с общими на всю партию идентификационными номерами.
В результате суд назначил мужчине штраф 2,1 млн руб., а его жене — три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!