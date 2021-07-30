Прокуратура требует от ДУИ Самары переселить жильцов аварийного дома

Прокуратура Промышленного района Самары через суд добивается переселения жителей аварийного дома, сообщает надзорное ведомство.
Жилой дом на ул. Вятской, 22 еще в 2015 г. признали аварийным и подлежащим сносу. С 2019 г. здание включили в программу переселения граждан из аварийного жилья. Это значит, что проживание в доме угрожает жизни и здоровью жильцов.
Однако департамент управления имуществом Самары так и не переселил людей с ул. Вятской, 22, живущих там по договору социального найма.
Из-за этого в мае 2021 г. прокуратура района в интересах несовершеннолетних и инвалидов, проживающих в доме, подала в суд семь исков к департаменту управления имуществом. Четыре иска уже удовлетворены, остальные — находятся на рассмотрении.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.