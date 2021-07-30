Прокуратура требует от ДУИ Самары переселить жильцов аварийного дома

Прокуратура Промышленного района Самары через суд добивается переселения жителей аварийного дома, сообщает надзорное ведомство.

Жилой дом на ул. Вятской, 22 еще в 2015 г. признали аварийным и подлежащим сносу. С 2019 г. здание включили в программу переселения граждан из аварийного жилья. Это значит, что проживание в доме угрожает жизни и здоровью жильцов.

Однако департамент управления имуществом Самары так и не переселил людей с ул. Вятской, 22, живущих там по договору социального найма.

Из-за этого в мае 2021 г. прокуратура района в интересах несовершеннолетних и инвалидов, проживающих в доме, подала в суд семь исков к департаменту управления имуществом. Четыре иска уже удовлетворены, остальные — находятся на рассмотрении.