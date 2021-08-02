В Самарской области температура воздуха прогреется до 38°C

В Самарской области установилась сухая и жаркая погода, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник, 2 августа, малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха 31...36 °C.
Во вторник, 3 августа, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха 16...21 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 33...38 °C.
В среду, 4 августа, ночью переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 16...21 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 31...36 °C. Местами до 26°C.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.