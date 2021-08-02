В Самарской области температура воздуха прогреется до 38°C

В Самарской области установилась сухая и жаркая погода, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 2 августа, малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха 31...36 °C.

Во вторник, 3 августа, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха 16...21 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 33...38 °C.

В среду, 4 августа, ночью переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 16...21 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 31...36 °C. Местами до 26°C.