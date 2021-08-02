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Общество

В двух районах Самарской области введен карантин по АЧС

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в Пестравском и Сызранском районах введен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующие постановления подписаны 31 июля губернатором региона Дмитрием Азаровым.

Очагами АЧС признаны личное подсобное хозяйство в с. Пестравка на ул. Октябрьской и участок № 1 Сызранского охотхозяйства Самарской региональной общественной организации "Сызранское общество охотников и рыболовов".

На время карантина по АЧС запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Запрещен выпас животных. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов. 

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