В двух районах Самарской области введен карантин по АЧС

В Самарской области в Пестравском и Сызранском районах введен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующие постановления подписаны 31 июля губернатором региона Дмитрием Азаровым.

Очагами АЧС признаны личное подсобное хозяйство в с. Пестравка на ул. Октябрьской и участок № 1 Сызранского охотхозяйства Самарской региональной общественной организации "Сызранское общество охотников и рыболовов".

На время карантина по АЧС запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Запрещен выпас животных. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов.