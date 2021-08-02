Самара попала в ТОПы самых курящих и космических городов

По данным федеральных социологических опросов, проведенных в июле 2021 г. независимым исследовательским агентством Zoom Market, Самара попала в рейтинги самых курящих, космических городов, а также городов по ночной продаже алкоголя.

Так, столица 63 региона заняла 16 место среди курящих городов. Всего в него попали 22 города. Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: Вы курите? Члены вашей семьи курят? Вы курили раньше?

По данным проведенного опроса 28% россиян курят. Эксперт уточнил, что 11% из некурящих респондентов попавших в выборку указали, что раньше курили.

Что касается статуса "космического" города, то Самара оказалась на 12 месте из 23. Респондентам задавали четыре вопроса: скажите, по вашему мнению Роскосмосу нужно развивать космический туризм? По вашему мнению государству нужно вкладывать деньги в космический туризм? Стоит ли государству давать преференции частным компаниям для развития космического туризма? Вы бы мечтали в качестве туриста посетить космос?

72% россиян, попавших в выборку, считают, что Роскосмосу нужно развивать космический туризм, при этом лишь 11% респондентов указали, что государству нужно вкладывать денежные средства в развитие космического туризма в России. 91% опрошенных согласились, что государству нужно оказывать поддержку частным отечественным компаниям, развивающим космический туризм. Эксперт отметил, что 52% жителей страны мечтают посетить космос в качестве туриста, но при этом 98% из них смущает возможная стоимость "тура".

По мнению 42% россиян, попавших в выборку, в их городе можно купить алкоголь ночью, из них 12% признались в том, что сами за последний год покупали ночью алкогольные напитки. Ужесточить наказание за продажу алкоголя в запрещенное время поддерживают 82% жителей страны.

Чаще всего ночью покупают водку (21%) и пиво (75%). Стоит отметить, что 98% опрошенных указали, что алкогольные напитки в запрещенное время можно купить в несетевых круглосуточных магазинах, а 2% через интернет. Самара тут оказалась на 18 месте из 23.