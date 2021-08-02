На Южном шоссе в Самаре отменено скоростное ограничение в 40 км/ч

В Самаре на Южном шоссе отменено ограничение скоростного режима, которое было введено ранее в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части и ростом аварийности, сообщает ГИБДД.
На данном участке завершились работы по ремонту дорожного покрытия и разделению встречных потоков дорожным ограждением.
На сегодняшний день дорога отвечает необходимым требованиям безопасности и ограничение скоростного режима до 40км/ч утратило актуальность. Теперь максимальная разрешенная скорость на данном участке 60 км/ч.
Участок контролируется комплексами автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.