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Общество

На Южном шоссе в Самаре отменено скоростное ограничение в 40 км/ч

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на Южном шоссе отменено ограничение скоростного режима, которое было введено ранее в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части и ростом аварийности, сообщает ГИБДД.

На данном участке завершились работы по ремонту дорожного покрытия и разделению встречных потоков дорожным ограждением.

На сегодняшний день дорога отвечает необходимым требованиям безопасности и ограничение скоростного режима до 40км/ч утратило актуальность. Теперь максимальная разрешенная скорость на данном участке 60 км/ч.

Участок контролируется комплексами автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. 

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