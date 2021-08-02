На Южном шоссе в Самаре отменено скоростное ограничение в 40 км/ч

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В Самаре на Южном шоссе отменено ограничение скоростного режима, которое было введено ранее в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части и ростом аварийности, сообщает ГИБДД.