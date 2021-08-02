Полицейские закрыли три цеха по производству нелегального алкоголя за полгода в Самарской области

В Самарской области за шесть месяцев 2021 г. сотрудники УЭБиПК регионального провели более 1100 проверок и выявили 60 преступлений, связанных с незаконным производством, хранением и реализацией контрафакта, сообщает ведомство.

Участковые составили более 180 административных протоколов из-за выявленных нарушений авторских прав, незаконного использования товарных знаков, незаконной продажи ограниченных к реализации товаров, нарушений лицензионных требований к обороту алкоголя.

В апреле 2021 г. в рамках мероприятия "Контрафакт" полицейские провели более 400 проверок, составили 28 административных протоколов, возбудили 10 уголовных дел и изъяли более 50 тыс. единиц контрафактной продукции.

Кроме того, за шесть месяцев правоохранители провели более 60 проверок по фактам незаконного оборота табачной продукции. В результате обнаружилось 35 преступлений, изъято более 180 тыс. пачек сигарет.

Также за первое полугодие 2021 г. сотрудники МВД проведено пресекли деятельность трех цехов по производству алкоголя и изъяли более 4 тыс. декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Например, в мае 2021 г. в Сызрани правоохранители завершили расследование уголовного 32-летнего местного жителя. По версии следствия, он организовал в складских помещениях незаконное производство контрафактного алкоголя с этикетками известных торговых марок. Полицейские изъяли около 17 тыс. бутылок готового алкоголя без акцизных марок, свыше 3 тыс. л спиртосодержащего сырья. Сумма ущерба превысила 7 млн рублей.