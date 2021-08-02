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Преступления Происшествия

Полицейские закрыли три цеха по производству нелегального алкоголя за полгода в Самарской области

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за шесть месяцев 2021 г. сотрудники УЭБиПК регионального провели более 1100 проверок и выявили 60 преступлений, связанных с незаконным производством, хранением и реализацией контрафакта, сообщает ведомство.

Участковые составили более 180 административных протоколов из-за выявленных нарушений авторских прав, незаконного использования товарных знаков, незаконной продажи ограниченных к реализации товаров, нарушений лицензионных требований к обороту алкоголя.

В апреле 2021 г. в рамках мероприятия "Контрафакт" полицейские провели более 400 проверок, составили 28 административных протоколов, возбудили 10 уголовных дел и изъяли более 50 тыс. единиц контрафактной продукции.

Кроме того, за шесть месяцев правоохранители провели более 60 проверок по фактам незаконного оборота табачной продукции. В результате обнаружилось 35 преступлений, изъято более 180 тыс. пачек сигарет.

Также за первое полугодие 2021 г. сотрудники МВД проведено пресекли деятельность трех цехов по производству алкоголя и изъяли более 4 тыс. декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Например, в мае 2021 г. в Сызрани правоохранители завершили расследование уголовного 32-летнего местного жителя. По версии следствия, он организовал в складских помещениях незаконное производство контрафактного алкоголя с этикетками известных торговых марок. Полицейские изъяли около 17 тыс. бутылок готового алкоголя без акцизных марок, свыше 3 тыс. л спиртосодержащего сырья. Сумма ущерба превысила 7 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дрессировщик крокодилов Самара 08 июля 2021 09:20 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях

Ирина Бакланова 04 июля 2021 16:33 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?

Икс Игрек 03 июля 2021 20:46 В Самаре найдена убитой адвокат Екатерина Сокирская

Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:20 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

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