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Общество

В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за жары

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 3 августа местами по Южной половине Самарской области ожидается сильная жара +40 С°, сообщает Приволжское УГМС.

Получено штормовое предупреждение: объявлен оранжевый уровень опасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82

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