"Рекордсмены" отметили День железнодорожника поездкой на скоростном поезде "Ласточка"

1 августа в День железнодорожника слушатели Радио Рекорд Самара отправились в путешествие до "Жигулевского моря" в скоростном электропоезде "Ласточка". Гостей мероприятия ожидала зажигательная музыка Первой танцевальной, флешмоб, конкурсы и розыгрыш главных призов проекта "Рекорд прокатит".
"Это первый опыт совместной работы компании РЖД и Радио Рекорд. Проект является уникальным не только для Самарской области, но и для России в целом. Таких нестандартных новых проектов должно быть больше. Они показывают, как мы меняемся для вас, пассажиров, становимся современными, динамичными, удобными" — поделился впечатлениями Михаил Бацаев, начальник службы корпоративных коммуникаций "Куйбышевской железной дороги".
Для финалистов конкурса "Рекорд прокатит" был выделен отдельный вагон поезда, организована развлекательная программа. Всех гостей встречали проводницы в стилизованных костюмах. Во время поездки также состоялся розыгрыш главных призов конкурса "Рекорд прокатит" от партнера проекта "Куйбышевской железной дороги": 10 смарт-браслетов, 10 портативных колонок и планшет.
Фото поездки можно посмотреть по ссылке.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.