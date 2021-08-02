"Рекордсмены" отметили День железнодорожника поездкой на скоростном поезде "Ласточка"

1 августа в День железнодорожника слушатели Радио Рекорд Самара отправились в путешествие до "Жигулевского моря" в скоростном электропоезде "Ласточка". Гостей мероприятия ожидала зажигательная музыка Первой танцевальной, флешмоб, конкурсы и розыгрыш главных призов проекта "Рекорд прокатит".

"Это первый опыт совместной работы компании РЖД и Радио Рекорд. Проект является уникальным не только для Самарской области, но и для России в целом. Таких нестандартных новых проектов должно быть больше. Они показывают, как мы меняемся для вас, пассажиров, становимся современными, динамичными, удобными" — поделился впечатлениями Михаил Бацаев, начальник службы корпоративных коммуникаций "Куйбышевской железной дороги".

Для финалистов конкурса "Рекорд прокатит" был выделен отдельный вагон поезда, организована развлекательная программа. Всех гостей встречали проводницы в стилизованных костюмах. Во время поездки также состоялся розыгрыш главных призов конкурса "Рекорд прокатит" от партнера проекта "Куйбышевской железной дороги": 10 смарт-браслетов, 10 портативных колонок и планшет.

Фото поездки можно посмотреть по ссылке.