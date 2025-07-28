Самарца оштрафовали за убийство трех косуль

Приставам Советского района Самары с жителя областной столицы взыскали 240 тыс. руб. в счет компенсации материального ущерба, причиненного незаконной охотой, сообщает пресс-служба регионального ГУФССП.

Не имея разрешения на охоту, самарец отправился с ружьем в лес. Осознавая противоправность своих действий, мужчина совершил отстрел трех особей косуль. Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с него причиненный животному миру материальный ущерб в размере 240 тыс. рублей.

В отделении судебных приставов Советского района Самары в отношении охотника было возбуждено исполнительное производство. В рамках него судебным приставом были направлены запросы в регистрирующие органы и наложены аресты на денежные средства должника, находящиеся в банках. В результате принятых мер охотник полностью компенсировал материальный ущерб. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.