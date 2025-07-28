Самарца оштрафовали за убийство трех косуль

Приставам Советского района Самары с жителя областной столицы взыскали 240 тыс. руб. в счет компенсации материального ущерба, причиненного незаконной охотой, сообщает пресс-служба регионального ГУФССП.
Не имея разрешения на охоту, самарец отправился с ружьем в лес. Осознавая противоправность своих действий, мужчина совершил отстрел трех особей косуль. Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с него причиненный животному миру материальный ущерб в размере 240 тыс. рублей.
В отделении судебных приставов Советского района Самары в отношении охотника было возбуждено исполнительное производство. В рамках него судебным приставом были направлены запросы в регистрирующие органы и наложены аресты на денежные средства должника, находящиеся в банках. В результате принятых мер охотник полностью компенсировал материальный ущерб. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.