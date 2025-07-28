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Происшествия

Самарца оштрафовали за убийство трех косуль

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приставам Советского района Самары с жителя областной столицы взыскали 240 тыс. руб. в счет компенсации материального ущерба, причиненного незаконной охотой, сообщает пресс-служба регионального ГУФССП.

Не имея разрешения на охоту, самарец отправился с ружьем в лес. Осознавая противоправность своих действий, мужчина совершил отстрел трех особей косуль. Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с него причиненный животному миру материальный ущерб в размере 240 тыс. рублей.

В отделении судебных приставов Советского района Самары в отношении охотника было возбуждено исполнительное производство. В рамках него судебным приставом были направлены запросы в регистрирующие органы и наложены аресты на денежные средства должника, находящиеся в банках.  В результате принятых мер охотник полностью компенсировал материальный ущерб. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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