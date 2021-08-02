Самарец, угрожавший убить адвоката, отправится в колонию

Кировский райсуд Самары вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в самоуправстве и угрозах убить адвоката. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июле 2019 г. самарец, которого привлекали к уголовной ответственности, заключил с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи и заплатил за услуги защитника 60 тыс. рублей. В итоге клиент остался недоволен работой. Позже при личной встрече и по телефону он требовал вернуть деньги и угрожал убить защитника, а также повредить и уничтожить его автомобиль. Юрист обратился к правоохранителям.
В итоге подсудимого приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!