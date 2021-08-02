Самарец, угрожавший убить адвоката, отправится в колонию

Кировский райсуд Самары вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в самоуправстве и угрозах убить адвоката. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июле 2019 г. самарец, которого привлекали к уголовной ответственности, заключил с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи и заплатил за услуги защитника 60 тыс. рублей. В итоге клиент остался недоволен работой. Позже при личной встрече и по телефону он требовал вернуть деньги и угрожал убить защитника, а также повредить и уничтожить его автомобиль. Юрист обратился к правоохранителям.

В итоге подсудимого приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.