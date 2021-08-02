В Самаре осудили сотрудника ИК-3, приносившего заключенным мобильники

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 29-летнего младший инспектор отдела безопасности ИК-5. Его признали виновным в получении взятки, превышении полномочий и мелком взяточничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2020 г. мужчина по просьбам осужденных за вознаграждение проносил на территорию колонии мобильники и зарядные устройства. Задержали сотрудника ИК в сентябре 2020 года.

Мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, а также на три года запретили ему занимать должности в правоохранительных органах. Кроме того, самарца лишили специального звания. Приговор еще не вступил в законную силу.