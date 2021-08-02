Грузовое сообщение с Рождествено вновь закрыто

Работа грузовой переправы "Октябрьский спуск - Рождествено" с 16:30 2 августа приостановлена до 4 августа, передает Самарское речное пассажирское предприятие, по техническим причинам.

Как сообщается в группе "Рождественская инициатива", у причала в Рождествено под тяжестью мусоровоза, который заезжал на паром, разрушились мостки.

"По информации от СРПП, максимально допустимый вес на мостках транспортного средства 18 тонн, вес пустого мусоровоза 17 тонн", - пишут в группе.