Грузовое сообщение с Рождествено вновь закрыто

Работа грузовой переправы "Октябрьский спуск - Рождествено" с 16:30 2 августа приостановлена до 4 августа, передает Самарское речное пассажирское предприятие, по техническим причинам.
Как сообщается в группе "Рождественская инициатива", у причала в Рождествено под тяжестью мусоровоза, который заезжал на паром, разрушились мостки.
"По информации от СРПП, максимально допустимый вес на мостках транспортного средства 18 тонн, вес пустого мусоровоза 17 тонн", - пишут в группе.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.