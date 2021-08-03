Жительница Самарской области фиктивно зарегистрировала 14 мигрантов

В Кинеле Самарской области 30-летнюю безработную местную жительницу заподозрили в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В апреле 2021 г. женщина поставила на миграционный учет у себя дома 14 мигрантов, хотя и не собиралась предоставлять им жилье.

Подозреваемая полностью признала вину и рассказала, что получила деньги за "услугу". Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ.