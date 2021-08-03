Россельхозбанк рассказал о растущей роли технических навыков на рынке профессий АПК

Наличие технических навыков, позволяющих в полной мере использовать преимущества новых технологий в АПК, постепенно становится важным критерием при оценке кандидата на ключевые позиции в российских сельскохозяйственных компаниях. Как и для офисных специальностей, для представителей "полевых" профессий все более важным становится умение работать с большими данными и базами данных. Об этом свидетельствуют данные регулярного обзора вакансий АПК, проведенного Россельхозбанком на базе сервиса по поиску персонала на платформе Своё Фермерство. Сервис объединяет более 10000 вакансий в сельском хозяйстве.

В ближайшее десятилетие ключевую роль для повышения производительности труда будут играть искусственный интеллект, компьютерное зрение и робототехника, а части специалистов в сельском хозяйстве потребуется переподготовка. Как показывает анализ вакансий АПК, размещенных на сервисе по поиску персонала на платформе Своё Фермерство, в 80% случае знание технических программ является обязательным для представителей традиционных "полевых" профессий. Более того, каждая 6 вакансия агронома содержит требование опыта работы с картографическими данными ГИС, геоинформационными системами и базами данных.

"Под влиянием цифровизации агрономы становятся аналитиками данных — специалистам в данной области собственных знаний теперь недостаточно. С появлением новых технологий накопленную экспертизу и практические знания приходится сочетать с различными источниками данных, например, с информацией с датчиков или спутниковых снимков полей. Точное земледелие становится самостоятельным направлением в агробизнесе. Его задача — объединить новые технологии и полученные на основе их применения "инсайты" с традиционным агрономическим подходом, предоставив инструменты для агрегирования, управления и анализа данных, получаемых с помощью новых инструментов точного земледелия, — поясняет директор Центра развития финансовых технологий Россельхозабнка Елена Батурова.

Дилеры и вендоры сельскохозяйственной продукции и оборудования переходят в разряд технических маркетологов. Как показывает анализ вакансий по специальности менеджера по продажам в АПК, размещенных на платформе Свое Фермерство, в каждом третьем объявлении работодателей интересует наличие у кандидатов опыта работы маркетолога-аналитика, аналитика сбыта или эксперта по рынку.

"Если ранее роль сейлз-специалистов сводилась к простым операциям по продаже оборудования, семян и удобрений, то с развитием технологий успех продаж становится все более зависимым от умения кандидата обучить конечного пользователя извлекать максимальную выгоду из приобретаемого продукта или решения. К таким продуктам относятся информационные панели и дашборды, аналитические системы, программные оповещения, робототехника, датчики и камеры. Помощь и поддержка со стороны поставщиков технологий необходима и на этапе интеграции новых решений в существующие процессы агробизнеса. Такие изменения приводят к тому, что производители продукции АПК с каждым годом нанимают все больше инженеров, специалистов по данным, разработчиков", — рассказывает Елена Батурова.

По прогнозам Россельхозбанка, в перспективе 10 лет многие профессии в АПК потребуют навыков управления парком роботов, ведь автоматизация является одним из ключевых трендов в данной отрасли. Полностью автоматизированная сборка урожая станет реальностью уже в ближайшие годы, как и автономное управление сельскохозяйственной техникой на полях, применение роботов для прополки и дронов для контроля условий роста растений и внесения удобрений. Всё это потребует от отрасли переосмысления взаимодействия человека с роботом, а процесс оптимизации этого взаимодействия станет отдельным направлением в недалеком будущем. В перспективе 3-5 лет пока цифровые технологические платформы не станут полностью интуитивно понятными, а роботы — полностью автономными, основная ставка будет сделана на навыки работы на цифровых платформах и анализ данных.